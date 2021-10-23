В Саратове осенью 2021 года появились 8 бесплатных общественных туалетов.
Локация отхожих мест обозначена теперь и на интерактивной карте.
Однако по факту работает пока 6 из 8 туалетов. 2 из них пока еще в процессе установки.
Чтобы решить проблему отсутствия ватерклозетов вблизи пешеходного кольца, установлено 8 бесплатных санитарных помещений, — сообщает мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram.
Итак, совершенно бесплатные антивандальные общественные туалеты расположены по адресам:
- ул. Волжская/ул. Соборная (работает с 8.00 до 22.00);
- пл. Кирова в сквере бр. Никитиных (работает с 7.00 до 22.00);
- ул. Рахова/ул. Мичурина (работает с 7.00 до 22.00);
- ул. Рахова/ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 20.00);
- Новая Набережная на пересечении с ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 22.00);
- Новая Набережная на пересечении с ул. Шелковичная (работает с 8.00 до 22.00);
- Набережная Космонавтов в района пл. Пыпина (пока не работает);
- Набережная Космонавтов на пересечении с Обуховским переулком (пока не работает).
Фото : Новости Саратова