В Саратове осенью 2021 года появились 8 бесплатных общественных туалетов.

Локация отхожих мест обозначена теперь и на интерактивной карте.

Однако по факту работает пока 6 из 8 туалетов. 2 из них пока еще в процессе установки.

Чтобы решить проблему отсутствия ватерклозетов вблизи пешеходного кольца, установлено 8 бесплатных санитарных помещений, — сообщает мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram.

Итак, совершенно бесплатные антивандальные общественные туалеты расположены по адресам:

ул. Волжская/ул. Соборная (работает с 8.00 до 22.00);

пл. Кирова в сквере бр. Никитиных (работает с 7.00 до 22.00);

ул. Рахова/ул. Мичурина (работает с 7.00 до 22.00);

ул. Рахова/ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 20.00);

Новая Набережная на пересечении с ул. 2-ая Садовая (работает с 8.00 до 22.00);

Новая Набережная на пересечении с ул. Шелковичная (работает с 8.00 до 22.00);

Набережная Космонавтов в района пл. Пыпина (пока не работает);

Набережная Космонавтов на пересечении с Обуховским переулком (пока не работает).

Фото : Новости Саратова