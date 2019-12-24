На сайте администрации Энгельсского района опубликовано письмо Общественного совета, который обращается к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Общественники через сайт администрации просят Володина направить 20 троллейбусов в Энгельс. Напомним, по договоренностью с мэрией Москвы из 200 троллейбусов, которые Москва снимает со своих линий и направляет в регионы, 50 придут в Саратов и будут распределены между областным центром, Энгельсом и Балаково. Столица раздает электротранспорт, потому что переходит на новые электробусы.

— Сейчас подвижной состав в Энгельсе находится в крайне изношенном состоянии и состоит из троллейбусов, произведенных свыше десяти лет назад. Из 41 единицы четыре троллейбуса уже списаны и еще девять готовятся к списанию, — жалуются Володину энгельсские общественники.

— Учитывая сложную ситуацию с техническим состоянием общественного электротранспорта, обращаемся к Вам с просьбой направить в Энгельс 20 единиц подвижного состава. Надеемся на Вашу поддержку в решении данной проблемы в интересах наших жителей, — попросили троллейбусы для Энгельса общественники.

Напомним, вчера в ходе заседания правительства области мэр Саратова сообщил, что четыре троллейбуса уже пришли в областной центр.