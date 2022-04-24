Саратовская гордума по инициативе мэрии исключила находящийся в историческом центре Саратова дом № 45 на улице Григорьева из перечня муниципального имущества в безвозмездном пользовании.

Напомним, являющийся объектом культурного наследия регионального значения особняк уже много лет находится в безвозмездном пользовании у саратовской организации «Общество трезвости и здоровья», руководит которым почетный гражданин области, член региональной Общественной палаты Наталия Королькова.

Как считают чиновники, «трезвенники» не в должной мере следят за занимаемым помещением.

Однако известно, что ранее у проверяющих комиссий никаких вопросов к содержанию здания со стороны организации Корольковой не было.