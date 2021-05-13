Известное просветительское общество «Знание» будет перезапущено на современной цифровой платформе, сохранив свои лучшие традиции и опыт. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал в рамках оглашения послания Федеральному собранию. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Накануне в Москве состоялся III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Наблюдательный совет общества сформировали сильные политики: в частности, его председателем избран первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместителями председателя Наблюдательного совета стали помощники президента страны — Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина.

Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором общества «Знание» участники съезда избрали основателя холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд» Максима Древаля, который и предложил президенту страны идею перезапуска общества «Знание».