Сегодня, 21 сентября, Волжский районный суд рассмотрел требования о том, чтобы обязать администрацию города принять меры о переводе общежития в Зональном в статус жилого. Об этом сообщили в мэрии.

Жители здания на 9-м Долинном проезде 26 оказались в трудной ситуации потому, что в процессе банкротства ГУП «Семеноводческая станция по травам «Саратовская» конкурсный управляющий неправильно оформил техническую документацию.

Выяснилось, что не все общежития отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Это подтверждено экспертным заключением ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

Поэтому суд отклонил заявленные требования, прорабатывается вопрос выхода из ситуации.