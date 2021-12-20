На совещании губернатора Валерия Радаева с зампредами и профильными министрами 20 декабря обсуждался ряд важных вопросов

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в первую очередь на совещании было уделено внимание контролю за дорожными работами.

Губернатору доложили, что поручение исполнено — обеспечен проезд на участке дороги в Дергачевском районе от с. Новоросляевка до с.Демьяс (на трассе «Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан»).

Также были подведены предварительные итоги проведения закупок для государственных и муниципальных нужд в 2021 году.

Так, на 1 декабря общий объем закупок составил 61,3 млрд рублей (рост к прошлогоднему периоду на 7,4 млрд рублей).

Объем областного заказа — 35,8 млрд рублей, муниципального — 25,5 млрд. рублей. В целом было сэкономлено 3,3 млрд рублей. Это на 400 млн. рублей больше прошлогодних значений.

Более чем на 2 млрд. (до 17 млрд. рублей) увеличился объем закупок для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Губернатор высоко оценил работу по проведению госзакупок и поручил с начала следующего года своевременно проводить конкурсные процедуры по мероприятиям в рамках нацпроектов и госпрограмм.