Вопросы благоустройства и развития городов всегда обсуждаем вместе с жителями. С вольчанами говорили о необходимости реконструкции стадиона «Юность». Большой спортивный объект пользуется спросом. Уже с утра здесь занимаются жители города. Они отметили, что город становится комфортным. Отремонтированы тротуары, пешеходная зона, продолжается реконструкция набережной. Все это нам удалось сделать вместе.

Продолжим развивать Вольск. У жителей есть потребность в создании условий для занятий спортом. Сейчас «Юность» в обветшалом состоянии. Трибуны и покрытие стадиона нуждаются в ремонте. На этой неделе в Государственной Думе будем принимать федеральный бюджет. Работаю над тем, чтобы привлечь финансирование на этот важный для людей объект.