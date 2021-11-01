На полках одного из обувных магазинов Саратова появилась туалетная бумага и другие средства личной гигиены.

Сообщение об этом опубликовала местная жительница в социальной сети «Фейсбук» Елена Щербакова.

— Фигня какая-то с торговыми центрами, все магазины побежали и накупили рулоны туалетной бумаги, зубную пасту, памперсы, — пишет женщина.

К своей записи она прикрепила фотографию, на которой видно, что в обувном магазине находится стеллаж со средствами личной гигиены.

Это не единственный магазин, включивший подобные товары в свой ассортимент. Дело в том, что с 30 октября по 7 ноября в Саратовской области введен частичный локдаун, согласно которому, магазины, не продающие товары первой необходимости должны быть закрыты.

Судя по всему, магазины предусмотрительно расширяют свой ассортимент, чтобы продолжить работу во время ограничительных мероприятий.