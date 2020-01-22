В селе Сторожевка водителя чуть не убило на пороге здания скорой помощи.

Видео с места происшествия выложил в сеть Роман Марчев. На кадрах отчетливо видно, что стена «сыпется» и не безопасна для местных жителей. На полу капли крови вперемешку с остатками штукатурки.

По информации автора поста, сейчас пострадавший госпитализирован в местную райбольницу с черепно-мозговой травмой.

В минздраве направили к главврачу Татищевского медучреждения Игорю Матвееву, однако получить его комментарий не удалось. В приемной сказали, что он сейчас в областном центре с рабочим визитом.