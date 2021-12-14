Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Саратова, обвиняемого в применении насилия к сотруднику власти. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

10 ноября 27-летний житель прибыл в суд для участия в судебном заседании, назначенном в рамках уголовного дела по обвинению его в краже. При входе в здание суда судебный пристав разъяснил мужчине необходимость личного досмотра как посетителя суда. В ответ на это 27-летний мужчина нанес судебному приставу удар кулаком в область груди.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.