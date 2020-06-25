Перед судом предстанет молодой человек, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения 3 марта, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следственный отдел города Балаково завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека. Утром 3 марта житель Балаковского района управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На дороге в сторону Балаково он не справился с управлением и наехал на линию электропередач.

Но в машине молодой человек был не один, с ним находилась 16-летняя девушка. Пассажирка получила множественные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Обвиняемый полностью признает свою вину в содеянном. Сейчас его дело направлено в суд для вынесения приговора.