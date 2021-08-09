В отношении 26-летнего жителя Марксовского района возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшим по неосторожности его смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, 4 августа около 21:00 бригада «скорой» прибыла в Бобровку для оказания помощи 68-летнему мужчине. Его госпитализировали в связи с подозрениями на травму грудной клетки. Однако по прибытии к лечебному учреждению, в машине экстренной службы была констатирована его смерть.

По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний зять погибшего. По данным следствия, гражданин начал бить его ногой по груди, именно эти травмы и оказались смертельными.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стал пневмоторакс, образовавшийся вследствие перелома трех ребер слева.

Гражданину предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.