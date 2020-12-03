Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Самойловки, обвиняемого в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия в ночь с 27 на 28 ноября он выпил и пошел на застолье к своему дяде, который жил в этом же селе. 61-летний мужчина начал высказывать замечания матери злоумышленника насчет продажи дома в одном из регионов.
Тот потребовал прекратить оскорбления, но мужчина не унимался. Тогда мужчина пустил в ход кулаки, взял с пола шнур удлинителя и задушил пенсионера. А потом схватил нож и четырежды вонзил его оппоненту в шею.
Осознав что натворил, гражданин пошел в полицию с повинной.
Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия от сдавления органов шеи.
Мужчине предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Гражданина взяли под стражу.
Расследование продолжается.