Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Самойловки, обвиняемого в убийстве, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в ночь с 27 на 28 ноября он выпил и пошел на застолье к своему дяде, который жил в этом же селе. 61-летний мужчина начал высказывать замечания матери злоумышленника насчет продажи дома в одном из регионов.

Тот потребовал прекратить оскорбления, но мужчина не унимался. Тогда мужчина пустил в ход кулаки, взял с пола шнур удлинителя и задушил пенсионера. А потом схватил нож и четырежды вонзил его оппоненту в шею.

Осознав что натворил, гражданин пошел в полицию с повинной.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия от сдавления органов шеи.

Мужчине предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Гражданина взяли под стражу.

Расследование продолжается.







