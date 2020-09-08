Расследование уголовного дела в отношении 24-летнего и 25-летнего жителей Вольска, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщали ранее, 8 июля с 5:00 до 6:00 они гуляли по берегу Волги и заметили у кафе на улице Степана Разина 46-летнего работника сферы благоустройства, который наводил порядок на набережной.

Под надуманным предлогом они стали придираться к гражданину, избили его по голове и телу. Потом они потребовали, чтобы потерпевший отправился плавать, а кода вернулся, продолжили наносить удары.

От полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался. Его тело обнаружила прохожая в лесополосе неподалеку от кафе.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Обвиняемых взяли под стражу, суд продлил им ее еще на месяц.

Расследование подходит к концу.

