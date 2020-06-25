Сегодня стали известны подробности двойного убийства, совершенного в Петровске 23 июня, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Напоминаем, что позавчера вечером 27-летний житель Петровска убил двух человек на улице города. Как выяснилось, убитыми оказались 29-летний родной брат обвиняемого и 28-летний приятель брата. Им подозреваемый нанес несколько ударов ножом в спину. Пострадавшие были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 29-летний мужчина скончался от проникающего колото-резаного ранения спины с повреждением селезенки, а смерть 28-летнего молодого человека наступила в результате проникающего колото-резаного ранения спины.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном, сейчас решается вопрос о принятии надлежащей ему меры пресечения. Мотивы преступления пока неизвестны, расследование преступления продолжается.