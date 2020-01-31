Житель Энгельса Саратовской области добавил себе срок за попытку сжечь свое уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

17 сентября прошлого года 29-летний мужчина, обвиняемый в грабеже, в комнате для допросов в СИЗО знакомился с материалами своего уголовного дела в присутствии дознавателя. Когда тот отвлекся, мужчина отошел в угол комнаты и попытался спичками поджечь документы.

Дознаватель вовремя это заметил, вызвал конвоиров, которые и пресекли попытку уничтожить дело.

На мужчину было заведено еще одно уголовно дело по статье о воспрепятствовании

производству предварительного расследования, рассмотрев которое суд добавил мужчине к основному сроку дополнительные месяца отсидки. Суммарно злоумышленник проведет колонии строго режима два года и два месяца.