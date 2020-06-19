Обвиняемый в убийстве девятилетней Лизы Михаил Туватин стал фигурантом нового уголовного дело о сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

В региональном следственном управлении информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили, но официальный комментарий пообещали дать после того, как Туватину будет предъявлено обвинение.

Также ТАСС, со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александру Бакшееву, сообщило о том, что Михаилу Туватину была проведена экспертиза в ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского», которая признала его вменяемым, и не нашла в его действиях признаки аффекта.

Напомним, Лиза пропала по пути в школу в октябре прошлого года. Девочку почти двое суток искал весь Саратов — полиция, спасатели, волонтеры, просто неравнодушные граждане. Ее тело было обнаружено в заброшенном гараже, который захватил Михаил Туватин и оборудовал там себе тайное убежище. После задержания Туватина жители Саратова едва не отбили его у полицейских, чтобы совершить самосуд.