Обвиняемому в убийстве полуторагодовалого ребенка в Балашове продлили срок ареста. Об этом сообщает Следственный комитет.

Ранее редакция «НС» писала, днем 24 марта пьяный ранее судимый мужчина в квартире дома на Шоссейной улице забил до смерти малолетнего ребенка своей сожительницы. Мальчик скончался на месте от тупой травмы головы и перелома черепа.

В момент трагедии мама малыша была на работе. О случившемся она узнала вечером и сразу же сообщила в правоохранительные органы.

На допросе изверг признал свою вину. Он пробудет под стражей до 24 августа.