Сегодня, 2 марта, объявлен аукцион на поставку камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Технику приобретут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Она должна регистрировать нарушения в любом направлении, замерять скорость не менее, чем на четырех полосах, а приемник спутниковой навигации — поддерживать навигационную систему ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и GPS или GPS.

Камеры установят в Саратове на Большой Лесопарковой улице, 25, проспекте Строителей, 20 и 22, Чернышевского, 4, Азина, 10, Соколовгорской, 1, Брянской, 9, Московском шоссе, 107, Панфилова, 51, Новоастраханском шоссе, 64А.

А также на мосту Победы, Набережной Леонова, 34, Трнавской, 25 и 26\6 в Балакове, на дороге, ведущей из Балаково в Духовницкое, селе Натальино, шоссе Академика Королева, напротив Береговой, 41. На улице Карла Маркса, 69 в Балашове, Комсомольской, 235, в Вольске, на Полиграфической, 46, Студенческой, 91 и 93 в Энгельсе.