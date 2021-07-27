В Калининском районе Саратовской области объявлен карантин по чуме свиней. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора региона.

Причиной стал зараженный вирус труп павшего животного, который обнаружили 26 июля у села Первомайское. В тот же день в личном подсобном хозяйстве населенного пункта выявлено инфицированное животное.

Диагноз в обоих случаях установлен по результатам ПЦР-исследований Энгельсской и Саратовской межобластной ветеринарными лабораториями.

Специалисты регионального Управления и областной государственной ветеринарной службы проводят неотложные мероприятия по ликвидации инфекции. Приняты безотлагательные меры по безопасному уничтожению трупов павших животных и обеззараживанию территории. В связи с выявлением случаев заболевания свиней африканской чумой вводится карантин