Военный комиссариат Саратовской области проводит набор «запасников» в мобилизационный людской резерв. Их привлекут к мероприятиям оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

Контракт заключается с гражданином РФ, ранее проходившим военную службу и имеющим категорию годности А и Б с воинским званием солдат, сержант, прапорщик — до 42 лет, лейтенант, старший лейтенант, капитан — до 47 лет, майор, подполковник — до 52 лет.

Контрактники будут получать ежемесячные денежные выплаты. Чтобы пополнить их ряды, нужно придти в военный комиссариат Кировского, Волжского и Фрунзенского районов.