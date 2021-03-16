Стартовал четвёртый набор на открытый конкурс по формированию нового потока слушателей проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Проект «Школа молодых управленцев Саратовской области» направлен на формирование резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя. Проект реализуется Правительством Саратовской области совместно с вузами Саратова: Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А.

К кандидатам, желающим принять участие в конкурсе, предъявляются следующие требования: гражданство Российской Федерации; постоянное проживание на территории Саратовской области; высшее образование; опыт работы не менее двух лет (за исключением победителей Всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!»).

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию пакет документов. Оценка кандидатов будет проводиться на площадках вузов-соорганизаторов.

По итогам оценочных процедур 100 кандидатов с наивысшим рейтингом будут зачислены в «Школу молодых управленцев Саратовской области». По окончании обучения защищаются выпускные проекты.

По итогам успешной защиты выпускных проектов выпускникам вручаются дипломы о профессиональной переподготовке с правом ведения новой деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Наиболее отличившиеся в процессе обучения, при подготовке и защите проектов слушатели получают рекомендательные письма для включения в кадровые резервы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров Саратовской области.

— Институт полностью готов к участию в Проекте. Кроме того, возрастная категория слушателей в этом году увеличена до 35 лет. Это дает возможность большему числу высококлассных профессионалов пройти обучение и применить современные модели и формы управления в сфере государственного и муниципального управления, – подчеркнула заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Виктория Коротина.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области с 9:00 до 18:00 часов ежедневно, в пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме субботы и воскресенья и праздничных дней, по адресу: г. Саратов, ул. Московская д. 72, ком. 605.

Приём документов на конкурс ведётся до 31 марта 2021 года.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить на официальном сайте Правительства Саратовской области, а также по телефонам: +7-845-221-08-16, +7-845-221-08-63.