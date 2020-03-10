10 марта 2020 года стартовал набор на конкурс по формированию нового потока слушателей проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области».

Проект «Школа молодых управленцев Саратовской области» направлен на формирование резерва граждан, обладающих необходимой профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующим требованиям для замещения должности руководителя. Проект реализуется Правительством области совместно с вузами г. Саратова: Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовским национальным исследовательским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским социально-экономическим институтом РЭУ имени Г.В. Плеханова.

В конкурсе могут принять участие следующие граждане:

постоянно проживающие на территории Саратовской области;

не достигшие возраста 30 лет;

имеющие высшее образование;

имеющие опыт работы не менее двух лет (за исключением победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»).

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию пакет документов. Оценка кандидатов будет проводиться на площадках вузов-соорганизаторов.

По итогам оценочных процедур 100 кандидатов с наивысшим рейтингом будут зачислены в «Школу молодых управленцев Саратовской области». Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты.

По итогам успешной защиты выпускных проектов выпускникам вручаются документ об окончании обучения и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». Наиболее отличившиеся в процессе обучения, при подготовке и защите проектов слушатели получают рекомендательные письма для включения в кадровые резервы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров Саратовской области.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управление кадровой политики и государственной службы Правительства Саратовской области с 9:00 до 18:00 часов ежедневно, в пятницу с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: г. Саратов, ул. Московская д. 72, ком. 605.

Приём документов на конкурс ведется до 31 марта 2020 года.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить на официальном сайте Правительства Саратовской области http://saratov.gov.ru/informers/school/ , а также по телефонам: 8 (8452) 21-08-16, 8 (8452) 21-08-63.