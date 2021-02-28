Домой Рубрики Новости Саратова Объявлен санитарный день в двух школах и четырех детсадах Саратова РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Объявлен санитарный день в двух школах и четырех детсадах Саратова По Новости Саратова - 28.02.2021 1522 12 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 29 февраля, саратовские школьники вновь не сядут за парты. Об этом сообщили в мэрии. Причина — санитарный день. Он объявлен в детсадах № 114, 125, 142, 160 и школах №100 и 102. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Центр и еще два района Саратова остались без воды Ребенок пострадал в столкновении Lada Kalina и мусоровоза в Перелюбском районе Следователи выясняют, почему дети утонули в полынье на Волге 12 КОММЕНТАРИИ Заработались чиновнички!29 февраля ,затем 37 марта пойдет. Ответить Это жертвы ЕГЭ статейки пишут Ответить Какое 29 февраля??? Ответить 29 февраля? Ответить У них правда,завтра 29 февраля…..а,я думала 1 марта♀️ Ответить Конченые дебилы! ЖЕРТВЫЕГЭ! Ответить Это точно Ответить Конченые дебилы Ответить аналитики на 30 февраля обещают обрушение курс доллара и евро к рублю. !!!! победа близка, дорогие друзья — нужно немного подождать и затянуть ремни. И Президент пошел на встречу оппозиции и назначил проводить президентские выборы не раз в 6 лет, а каждое 31 февраля. Ура, товарищи Ответить Ответить Стыдобище саратовским сми Откройте календарь! Ответить Вот уж действительно Новости Саратова Ответить ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Объявлен санитарный день в двух школах и четырех детсадах Саратова Новости Саратова - 28.02.2021 12 Завтра, 29 февраля, саратовские школьники вновь не сядут за парты. Об этом сообщили в мэрии. Причина — санитарный день. Он объявлен в детсадах № 114,... Центр и еще два района Саратова остались без воды 28.02.2021 Ребенок пострадал в столкновении Lada Kalina и мусоровоза в Перелюбском районе 28.02.2021 Следователи выясняют, почему дети утонули в полынье на Волге 28.02.2021 Двое детей утонули в полынье на Волге 28.02.2021
Заработались чиновнички!29 февраля ,затем 37 марта пойдет.
Это жертвы ЕГЭ статейки пишут
Какое 29 февраля???
29 февраля?
У них правда,завтра 29 февраля…..а,я думала 1 марта♀️
Конченые дебилы! ЖЕРТВЫЕГЭ!
Это точно
Конченые дебилы
аналитики на 30 февраля обещают обрушение курс доллара и евро к рублю.
!!!! победа близка, дорогие друзья — нужно немного подождать и затянуть ремни.
И Президент пошел на встречу оппозиции и назначил проводить президентские выборы не раз в 6 лет, а каждое 31 февраля.
Ура, товарищи
Стыдобище саратовским сми
Откройте календарь!
Вот уж действительно Новости Саратова