Завтра, 29 февраля, саратовские школьники вновь не сядут за парты. Об этом сообщили в мэрии.

Причина — санитарный день. Он объявлен в детсадах № 114, 125, 142, 160 и школах №100 и 102.

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12 КОММЕНТАРИИ

  8. аналитики на 30 февраля обещают обрушение курс доллара и евро к рублю.
    !!!! победа близка, дорогие друзья — нужно немного подождать и затянуть ремни.
    И Президент пошел на встречу оппозиции и назначил проводить президентские выборы не раз в 6 лет, а каждое 31 февраля.
    Ура, товарищи

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