Сотрудники ДПС задержали 5 августа 2019 года на федеральной дороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике 24-летнего жителя Дагестана. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Он показал водительские права, которые вызвали сомнение в их правдоподобности. Экспертиза показала, что документ поддельный, на мужчину завели уголовное дело.

Спустя несколько дней мужчина скрылся от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск.

Полиция задержала нарушителя 1 сентября 2020 года в Саратове. Его поместили в изолятор временного содержания.