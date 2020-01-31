Бывший руководитель комитета по имуществу Саратова Дмитрий Кузьмин, разыскиваемый с 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий, явился к следователям и написал явку с повинной, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как считают правоохранители, в 2011 году Кузьмин подписал несколько распоряжений, по которым из муниципальной собственности были выведены ряд трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, которые затем были переданы в частные руки.

На чиновника было возбуждено уголовное дело, однако в 2015 году Дмитрий Кузьмин скрылся от следствия. Дало было приостановлено, а его объявили в международный розыск.

Сейчас экс-чиновник сам явился в следственный комитет и написал явку с повинной. В настоящее время он взят под стражу.

Напомним, чуть меньше года назад в марте прошлого года еще еще один крупный муниципальный служащий — экс глава администрации Саратова Алексей Прокопенко, также находившийся в розыске, написал явку с повинной. Сейчас он отпущен под домашний арест.