Саратовский областной суд намерен провести капитальный ремонт здания, для чего объявил электронные торги.

Согласно информации на сайте госзакупок, максимальная цена контракта для ремонта помещения суда на улице Мичурина, 85 заявлена почти в 4 млн рублей.

Здесь необходимо произвести усиление строительных конструкций, так как строение дало трещины.

Результаты аукциона будут известны 11 апреля.

Напомним, здание облсуда было сдано в эксплуатацию в 2006 году. На его строительство было выделено более 210 млн бюджетных денег.