Названы города и сёла, которые лучше всего украшены к новому году.

В этом году конкурс на новогоднее оформление проводится уже в 10-й раз.

Среди крупных городов лучше всего украшены Саратов и Энгельс, среди населенных пунктов 5-40 тыс. жителей – р.п. Татищево, среди сёл – с. Орловка Калининского района и пос. Михайловский.

В числе лауреатов конкурса – Балаково, Балашов, Красный Кут, Ртищево, Турки, Хвалынск, Духовницкое, Балтай, п. Расково Саратовского р-на, с. Черкасское Вольского р-на, с. Кривояр Ровенского р-на, с. Чернава Ивантеевского р-на. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.