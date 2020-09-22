В пресс-службе губернатора Саратовской области объяснили, кто будет исполнять обязанности отстраненного на время следствия министра транспорта и дорожного и хозяйства региона Алексея Зайцева.

— Согласно существующему в Саратовской области положению о министерстве, обязанности министра в его отсутствие исполняет его заместитель. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства один заместитель — это Иван Козаченко. Он и станет и.о., — рассказала пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

Она отметила, что решение суда в канцелярию областного правительства еще не поступило.

Напомним, сегодня суд отстранил Алексея Зайцева от должности на время следствия. Его подозревают в получении крупной взятки.