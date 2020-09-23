На исполнении в Новоузенском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя долгов по алиментам. Об этом сообщили в областном УФССП.

40-летний мужчина накопил перед своей дочерью долг в полмиллиона рублей.

Выяснилось, что он нигде не работает, имущества у него нет. Должнику назначили 60 часов обязательных работ.

Спустя неделю после принятой меры гражданин отдал 220 тысяч рублей.

Если мужчина снова не будет давать деньги, то его ждет уголовная ответственность.