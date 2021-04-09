Как сообщает Meta.ru, сравнивая показатели объёма международных резервов нашей страны на 2 апреля и 26 марта 2021 года, эксперты зафиксировали сокращение на 0,5 процента (2,9 миллиарда долларов). Таким образом к началу апреля их общая сумма составила 574,8 млрд долларов.

По словам представителей Банка России, сокращение резервов вызвано падением курса рубля по отношению к мировым валютам, а также уменьшением цен на золото.

Под международными резервами понимаются высоколиквидные зарубежные активы, которыми распоряжается Центробанк и правительство Российской Федерации. Они состоят из определённого объёма средств в иностранной валюте,СДР (это расчётная денежная единица, которая используется в МВФ), позиции в МВФ, а также монетарного золота и других активов.

Целевой уровень Центрального Банка России по международным резервам составляет 500 миллиардов долларов. С начала года эксперты постоянно фиксируют их сокращение. В период с января по март было отмечено уменьшение международных резервов на 3,8 процента.