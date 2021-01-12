Брокер Exantе — молодой, но перспективный участник финансового рынка, который специализируется на предоставлении комплекса услуг по инвестиционным проектам, консультационному маркетингу, оборотному финансированию. Деятельность брокера направлена на долгосрочное сотрудничество с крупными компаниями, частными трейдерами, которые готовы вкладывать средства в большие грандиозные проекты.

Как работает инвест-группа Exantе: основные принципы

Сегодня приоритетными задачами инвестиционной компании являются предоставление клиентам эффективных механизмов и стратегий, которые направлены на сохранение и приумножение капитала.

Ключевые принципы деятельности Exantе:

Надежность. Компания уже девять лет успешно работает на рынке инвестиций, заслужила хорошую репутацию и доверие сотни трейдеров, крупных компаний и частных клиентов. Законность деятельности брокера подтверждена несколькими лицензиями, в частности, комиссиями Великобритании (FCA), Кипра (CySEC), Гонконга (SFC). Инновационные стратегии управления капиталом, диверсификация портфеля по секторам гарантируют сохранность и безопасность денежных средств.

Стратегии и инструменты. В своем подходе компания ориентируется на применение и исследование сложных, быстро меняющихся рынков, поиск точек максимальной доходности с минимальным уровнем риска. Клиентам доступны более 50 биржевых рынков США, Азии и Европы. Для ведения бизнеса брокер предоставляет 300 тыс. различных инструментов, в частности, валютные пары, драгметаллы, опционы, акции и др.

Ценности. Как говорят отзывы Exantе, главной ценностью компании являются ее клиенты. Брокер в своей деятельности практикует индивидуальный подход к каждому, предоставляет высокий уровень сервиса, разрабатывает востребованные финансовые продукты и гарантирует квалифицированную поддержку на всех этапах сотрудничества.

Команда профессионалов. Динамичное и успешное развитие компании в инвестиционном, консультационном и брокерском направлении стало возможным, благодаря уникальной команде профессионалов, обладающих многолетним опытом и способностью решать самые сложные экономические, финансовые задачи.

Что предлагает компания Exantе клиентам

Инвестиционная компания Exantе разрабатывает и внедряет инновационные, эффективные стратегии инвестирования в новые или действующие проекты. Главная задача брокера — развитие рынка инвестиционных услуг, обеспечение клиентов всеми необходимыми финансовыми инструментами для ведения бизнеса из любого уголка планеты. Компания специально для этих целей создала уникальную многофункциональную платформу, которая позволяет оперативно и качественно совершать торговые операции. Для предварительного ознакомления сервис доступен пользователям бесплатно, в демо-режиме.

Компания смогла добиться успеха в отрасли, поскольку:

предлагает стратегии и проекты, которые обеспечивают эффективное управление инвестициями;

гарантирует полное сопровождение и консультационную помощь на всех этапах партнерства.

Сотрудники брокера всегда готовы помочь в реализации проекта, начиная от создания эффективной концепции, до его управления в будущем.

Exantе — уникальная инвестиционная компания нового поколения!