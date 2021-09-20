В пятницу, 24 сентября, в пригородном поезде № 6005 Саратов-1 – Тарханы
состоится очередная обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда». Ее проведут сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК» и
государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.
В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова,
городских достопримечательностях и знаменитостях.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо
купить билет на пригородный поезд № 6005 Саратов-1 – Тарханы и сесть во второй вагон состава. Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 16:32. В программе мероприятия предусмотрена часовая прогулка по парковой территории международного аэропорта «Гагарин».
Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники экскурсии смогут
доехать на пригородном поезде № 6006 Тарханы – Саратов-1. Он отправится со ст.
Аэропорт Гагарин в 18:10 и прибудет на ст. Саратов-1 в 18:48.
Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций
Роспотребнадзора.