В пятницу, 24 сентября, в пригородном поезде № 6005 Саратов-1 – Тарханы

состоится очередная обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда». Ее проведут сотрудники пригородной компании АО «Саратовская ППК» и

государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.

В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова,

городских достопримечательностях и знаменитостях.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо

купить билет на пригородный поезд № 6005 Саратов-1 – Тарханы и сесть во второй вагон состава. Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 16:32. В программе мероприятия предусмотрена часовая прогулка по парковой территории международного аэропорта «Гагарин».

Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники экскурсии смогут

доехать на пригородном поезде № 6006 Тарханы – Саратов-1. Он отправится со ст.

Аэропорт Гагарин в 18:10 и прибудет на ст. Саратов-1 в 18:48.

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций

Роспотребнадзора.