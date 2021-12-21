В субботу, 25 декабря, в пригородном поезде № 6165 Саратов-1 – Сенная состоится

обзорная экскурсия «Саратов из окна электропоезда». Ее проведут сотрудники

пригородной компании АО «Саратовская ППК» и Саратовского государственного

художественного музея имени А.Н. Радищева.

В пути следования организаторы расскажут пассажирам об истории Саратова,

городских достопримечательностях и знаменитостях, а также о традициях празднования Нового года. На обратном пути аниматоры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки проведут тематические конкурсы с вручением сладких подарков.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо

купить билет на пригородный поезд № 6165 Саратов-1 – Сенная и сесть во второй вагон состава. Стоимость участия в экскурсионной программе оплачивается в пути следования.

Она составляет 100 рублей.

Электричка отправится со ст. Саратов-1 в 17:46 и прибудет в аэропорт «Гагарин» в

18:38, где предусмотрена часовая прогулка по парковой территории международного

аэропорта «Гагарин». Обратно до саратовского железнодорожного вокзала участники

экскурсии смогут доехать на пригородном поезде № 6010 Тарханы – Саратов-1. Он

отправится со ст. Аэропорт Гагарин в 19:31 и прибудет на ст. Саратов-1 в 20:09.

Мероприятие будет проводиться с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.