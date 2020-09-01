В конце августа сотрудники управления Россельхознадзора и МВД по Саратовской области выявили несколько крупных очагов произрастания дикой конопли в Лысогорском районе.

Первый обнаруженный и наиболее крупный очаг был обнаружен на сельскохозяйственных землях, его площадь составила 930 квадратных метров. Второй, площадью 768 квадратных метров, выявлен вблизи населенного пункта.

В результате лабораторных исследований было выявлено, что данные растения действительно являются наркосодержащими.

Сейчас сотрудники МВД и Россельхознадзора разбираются с владельцем земель.