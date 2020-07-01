Сегодня, 1 июля, в основной день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на избирательных участках замечены очереди. Саратовцы активно проявляют свою гражданскую позицию.

Так, свыше десятка жителей замечены на крыльце гимназии № 58 в Заводском районе, где расположены избирательные участки. Об этом сообщает группа «Типичный Саратов».

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Для жителей страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было организовано досрочное голосование в течение недели. Кроме того, граждане могли выразить свое мнение на дому или во дворе дома.