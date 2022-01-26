В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионах очередная комплексная дезинфекция проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделяется обработке поручней, дверей, сидений, информационных стоек, табло и досмотрового оборудования. На объектах инфраструктуры обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

В целях минимизации риска распространения инфекционных заболеваний на вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, постоянно ведется информирование граждан по громкоговорящей связи о необходимости соблюдать личную гигиену и социальную дистанцию.