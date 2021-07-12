В связи с ростом заболеваемости covid-19 в регионах, очередная комплексная дезинфекция проведена на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обработки вокзальных комплексов используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Особое внимание при проведении дезинфекции уделяется обработке поручней, дверей, сидений, информационных стоек, табло и досмотрового оборудования. На объектах инфраструктуры обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

На всех вокзалах Приволжской магистрали установлены санитайзеры с антисептическими средствами для обработки рук, нанесена специальная разметка и навигация для соблюдения социальной дистанции, организована реализация средств индивидуальной защиты. По громкоговорящей связи постоянно ведется информирование граждан о необходимости соблюдать личную гигиену и вакцинироваться.

Все работники вокзалов обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антисептическими средствами). Перед заступлением в рабочую смену сотрудникам в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания. Организовано периодическое лабораторное тестирование сотрудников на covid-19. Они получают допуск на работу только при получении отрицательного результата тестирования.