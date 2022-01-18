Житель Саратова избил врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Это произошло накануне, 17 января. Мужчина, живущий в квартире дома по улице Шелковичная, избил врача скорой помощи.

52-летний подозреваемый доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, с начала января в Саратовской области произошло уже два подобных случая. Подробнее о них можно прочитать здесь.