Сегодня днем на пересечении улиц Кутякова и Чапаева, возле «Клиники доктора Парамонова», местной жительницей был замечен очередной автохам, фото и гневным комментарием она поделилась в группах города в социальных сетях.

На фотографии видно, как белый Lexus припаркован прямо на пешеходном переходе, создавая затруднение для перехода проезжей части.

Водитель нарушил правила стоянки транспортного средства, тем самым увеличив риск быть замеченным сотрудниками ГИБДД.

Напомним, что с 31 июля по 4 августа в Саратове вылавливают нарушителей правил остановки и стоянки автомобилей.