По данным на 10 февраля в Саратовской области зарегистрирован 1 844 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Это очередной рекорд роста заболеваемости в регионе. Общее количество заболевших в области составляет 159 434 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 131 984 человек, за сутки — 405.

На стационарном лечении находятся 1 838 человек, на амбулаторном — 20 346.

Больше всего заболевших в Саратове — 656, Энгельсском районе — 282, Балаковском — 231, Ртищевском — 89, Вольском — 80, Балашовском — 72, Ершовском — 53, Пугачевском — 44, Самойловском — 38, Новоузенском — 33, Красноармейском — 30, Аткарском — 28, Озинском — 27, Дергачевском — 21, Перелюбском — 20, Краснокутском и Базарно-Карабулакском — по 19, Петровском и Федоровском — по 17, Аркадакском — 14, Марксовском — 13.