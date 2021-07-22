Сегодня под печально известным «Мостом глупости» застрял неосторожный водитель ГАЗели, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Знак ограничения по габаритам 2,5 метра висит над проездом под железнодорожным мостом на улице Рабочая, предупреждая водителей о возможном препятствии. Тем не менее, под ним периодически застревают понадеявшиеся на авось водители. Очередной такой случай произошел и сегодня.

На фотографии видно, что водитель спускает колеса, чтобы уменьшить высоту машины и выехать из-под моста.