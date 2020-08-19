Домой Рубрики Новости Саратова Очередной жертвой «Моста глупости» в Саратове стал водитель из «Красного&Белого» РубрикиНовости Саратова Очередной жертвой «Моста глупости» в Саратове стал водитель из «Красного&Белого» По Новости Саратова - 19.08.2020 125 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове на улице Рабочая под «Мостом глупости» застрял очередной водитель. Ролик с ДТП опубликован в социальных сетях. Судя по кадрам, жертвой моста стал водитель «Красного&Белого», не сумевший проехать по габаритам. Это произошло сегодня утром. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские учителя встретятся в предуниверсарии перед началом учебного года Максюта спросит денег у жителей Саратова на новый парк Прокуроры вскрыли ряд нарушений в зоопарках Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские учителя встретятся в предуниверсарии перед началом учебного года Новости Саратова - 19.08.2020 0 Перед началом нового учебного года ежегодно проводится августовское совещание учителей, этот год не стал исключением, сообщает пресс-служба министерства образования. Но заседание состоится в несколько другом... Максюта спросит денег у жителей Саратова на новый парк 19.08.2020 Прокуроры вскрыли ряд нарушений в зоопарках Саратовской области 19.08.2020 Губернатор Саратовской области померил температуру инновационным тепловизором 19.08.2020 Алкоголичка из Саратова пропивала пенсию сына-инвалида 19.08.2020