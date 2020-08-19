В Саратове на улице Рабочая под «Мостом глупости» застрял очередной водитель. Ролик с ДТП опубликован в социальных сетях.

Судя по кадрам, жертвой моста стал водитель «Красного&Белого», не сумевший проехать по габаритам. Это произошло сегодня утром.