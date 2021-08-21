Стали известны некоторые подробности сильного пожара в Энгельсе на улице Урицкого.

Как сообщили очевидцы происшествия, сначала пламя бушевало в одной из квартир на 3-м этаже пятиэтажного дома. Затем огонь перекинулся выше: загорелись квартиры на 4-м и 5-этажах.

Первым делом, как рассказали невольные свидетели ЧП, пожарные эвакуировали жильцов квартир по пожарной лестнице. Из горящего дома вывели как минимум 10 человек. Затем огнеборцы приступили к тушению дома.

Озвучиваются в соцсетях и первые версии произошедшего.

В частности, в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте Юлия Шибина написала: «Мой муж был на пожаре, сказал, квартиру на 3 этаже подожгла женщина, больная на голову».

Так это или нет, сейчас выясняют пожарные.

Напомним, по предварительным данным, на пожаре пострадал 1 человек.

Фото: соцсети