Стали известны некоторые подробности сильного пожара в Энгельсе на улице Урицкого.
Как сообщили очевидцы происшествия, сначала пламя бушевало в одной из квартир на 3-м этаже пятиэтажного дома. Затем огонь перекинулся выше: загорелись квартиры на 4-м и 5-этажах.
Первым делом, как рассказали невольные свидетели ЧП, пожарные эвакуировали жильцов квартир по пожарной лестнице. Из горящего дома вывели как минимум 10 человек. Затем огнеборцы приступили к тушению дома.
Озвучиваются в соцсетях и первые версии произошедшего.
В частности, в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте Юлия Шибина написала: «Мой муж был на пожаре, сказал, квартиру на 3 этаже подожгла женщина, больная на голову».
Так это или нет, сейчас выясняют пожарные.
Напомним, по предварительным данным, на пожаре пострадал 1 человек.
Фото: соцсети