Жители поселка Красный Октябрь рассказали о подробностях убийства, которое произошло вчера, девятого июля, на улице Нефтяников.

Напомним, там нашли труп 45-летнего мужчины с ссадинами и кровоподтеками на голове. По версии анонима в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», погибший сам лез на рожон.

— Рецидивист избил собутыльника, гонял по двору молодежь, на замечания женщин реагировал агрессивно. Он неоднократно избивал свою знакомую, которая живет в этом же поселке. Парень сделал ему замечания, но реакции не последовало. Мужчина полез в драку, получил удар в лицо и скончался от удара головой о землю, — отмечает очевидец.

Он же просит придать делу максимальную огласку, ведь молодого человека, по его мнению, могут лишить свободы из-за пьяницы, рецидивиста и дебошира.