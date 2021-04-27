Сегодня, 27 апреля, жители Саратовской области рассказали о массовой гибели рыбы в реке Большой Караман, которая расположена в селе Калуга Федоровского района. Об этом сообщают в соцсетях.

На поверхности водоема отчетливо видно десятки мертвых водных обитателей.

В доказательство своих очевидцы опубликовали фото с места событий.

Напомним, это не первый случай массовой гибели рыб. Ранее такое же происходило на этой реке, а также в озере Лебяжье села Большой Кушум из Балаковского района. Тогда чиновники сказали, что ничего особенного не произошло, на берег водоема выбросились всего лишь несколько мальков.

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