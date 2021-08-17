Подросток разбился при падении с большой высоты многоэтажного здания.

Как утверждают в соцсетях очевидцы гибели девочки днем 17 августа в Энгельсе Саратовской области, она могла упасть во время фотосъёмки с 24-го этажа.

«Речи о суициде нет», — пишут пользователи в городских пабликах.

Проживающие в 25-этажном здании на Шуровой Горе, возле которого произошла трагедия, говорят, что 14-летняя девочка проживал здесь с бабушкой.

Родители её якобы находятся на заработка в Москве. Бабушке сразу стало плохо после известия о гибели внучки. Её госпитализировали.

В настоящий момент правоохранителями проводится проверка обстоятельств случившегося.