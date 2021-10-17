Появились подробности страшной аварии в Балашове.

Только по счастливой случайности ДТП с тремя машинами не закончилось летально ни для участников, ни для пешеходов.

Очевидцы аварии, произошедшей 17 октября, сообщили в соцсетях, что две машины от удара выбросило на тротуары. Пешеходов, к счастью, не задело.

Уточняется, что за рулём «Volkswagen» мог находиться полицейский, а именно участковый.

Напомним, травмы в столкновении получили женщина и малолетний ребёнок из машины «Kia». Потерпевшие были госпитализированы.

Фото: соцсети