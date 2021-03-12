В Саратове одаренных детей приглашают на отборочные прослушивания в театральную школу Олега Табакова.

Приемная комиссия из числа ведущих артистов планирует провести их 3 и 4 апреля на исторической сцене ТЮЗа Киселева на Вольской улице, 83.

Попробовать себя могут юноши и девушки в возрасте 15 и 17 лет. Они будут бесплатно жить и учиться в столице пять лет, после чего получат диплом о высшем образовании с присвоением квалификации “Артист драматического театра и кино”.

Контактное лицо — замдиректора театра Наталия Аксенова, телефон: 8(8452) 69-46-86; 8(8452) 69 -54 — 33.