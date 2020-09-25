Магистранты первого курса профиля подготовки «Государственная политика и управление» СГУ им. Н.Г Чернышевского в сопровождении депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской посетили фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Молодые люди, изучающие влияние культурных событий на развитие региональной политики, посетили фестиваль в прикладных целях.

В связи с распространением коронавирусной инфекции традиционный фестиваль проводится в этом году не на его законном месте, непосредственно в поселке Увек, где в средние века располагался Укек, и не в привычное время не только для саратовцев, но и для множества гостей города, приезжавших именно на «Один день из жизни средневекового города», а на территории исторического парка «Россия – моя история» с 11 сентября по 4 октября.

Персональную экскурсию для будущих управленцев провела руководитель волонтерского корпуса «Укек», археолог Анна Кашникова. С жизнью и бытом средневекового города молодых людей познакомил археолог Вадим Кудряшов. Подробно на все вопросы ответила начальник отдела экскурсионного обслуживания исторического парка Ирина Рубцова.

Магистранты посетили шесть площадок фестиваля, посвященных истории города, быту жителей Укека. Они узнали, каких животных разводили жители средневекового города на Волге, какой они пользовались посудой, как «уживались» вместе в многонациональном городе христиане и мусульмане. Находки, полученные благодаря раскопкам, можно было не только посмотреть, но и потрогать. Например, амфору для вина из Трапезунда, копья, сабли, одежду жителей.

— Вам представилась уникальная возможность познакомиться со «вкусной» историей, живой историей. Знание этой истории позволит развивать регион. Фестиваль «Укек» привлекает на территорию области как реконструкторов, ученых со всего мира, так и гостей, которые едут «за ощущениями, – отметила Ирина Рубцова.

Во время экскурсии депутат Юлия Литневская подарила одной из самых активных и любознательных студенток Махабат Мачиновой реплику китайской стеклянной шпильки для волос из голубого стекла. На шляпке шпильки, напоминающей по форме гвоздь, изображен плод граната в разрезе. Согласно информации, полученной в ходе исследований, этот аксессуар был обнаружен археологами в ходе раскопок в поселке Укек, и таких сохранилось всего несколько во всем мире. Причем наш экземпляр – в самой большой целостности.